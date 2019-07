Genoa, possesso palla e fase offensiva: oggi il Wacker Innsbruck

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Si torna a lavorare a Neustift. Dopo la mezza giornata di riposo concessa dal tecnico Aurelio Andreazzoli, la truppa rossoblu è tornata in campo questa mattina. Appuntamento al centro sportivo per le 10.30 con il prof. Chinnici che, dopo un breve riscaldamento in palestra con AC/DC e Metallica come colonna sonora, ha subito torchiato la squadra con esercizi di attivazione muscolare a secco sul campo principale. L’attenzione si è poi spostata sul campo secondario per una partitella a pressione a campo ridotto dieci contro dieci finalizzata alla verticalizzazione rapida. Infine nuovo cambio di terreno di gioco per provare manovre d’attacco con conclusione in porta.

Oggi amichevole - Il pomeriggio prevede la seconda e ultima amichevole in Val Stubai. Alle 18 infatti è prevista la sgambata contro il Wacker Innsbruck, formazione di seconda divisione austriaca. Sarà l’occasione per vedere più nello specifico gli automatismi del nuovo Genoa che sta prendendo forma sotto la gestione di mister Aurelio Andreazzoli.