© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’amarezza per il match con la Juventus è alle spalle. Durante la seduta del Genoa, al ‘Signorini’, sono state monitorate le prove di recupero per Lerager e Pajac. Centrocampista ed esterno si sono allenati a regime intero. In spazi prima più corti, poi sul lungo il tecnico Thiago Motta ha fatto svolgere esercitazioni tematiche, a incominciare dal possesso palla, con una serie di partitine seguite dai dirigenti. Nel programma lavori specifici per reparti. Sabato la conferenza del tecnico è fissata alle 14. Lo riporta il sito ufficiale del club.