Genoa-Roma, i convocati di Fonseca: Pastore fuori. C'è Spinazzola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perotti non recupera in vista della partita contro il Genoa e con Zaniolo out per la rottura del legamento e il forfait anche di Pastore, Fonseca avrà gli uomini contati in attacco. Presente tra i convocati anche Spinazzola dopo il fallimento della trattativa con l'Inter. Ecco di seguito la lista dei convocati giallorossi per la trasferta di domani:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Cetin, Santon, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Kluivert.