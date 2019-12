Genoa-Samp, moviola Gazzetta: "Romero da rosso, errore del VAR"

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita ad alta tensione quella tra Genoa e Sampdoria e non poteva essere altrimenti visto che si tratta di uno dei derby più sentiti d'Italia. Una stracittadina caratterizzata anche da qualche errore arbitrale, non solo per colpa del primo fischietto Daniele Doveri, come scrive La Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola:

"Tensione altissima fino dai primissimi istanti e falli su falli. Il primo giallo al 22’ a Cassata che atterra Linetty in scivolata. Quando son scintille, vedi Pajac-Ramirez (ma è solo un esempio), Doveri riporta la calma senza usare i cartellini. La tendenza è quella di non sanzionare episodi anche ruvidi ma al 26’ succede di tutto: Quagliarella, a pochi passi dal fischietto, va a terra ma Doveri lascia giocare e pochi istanti dopo Vieira entra da dietro su Schone e viene giustamente ammonito. Riavvolgendo il nastro l’errore è sulla scelta precedente: ricevuta palla, Quagliarella la calcia via mentre Romero alle sue spalle gliela contende. Quando è già sfilata il genoano carica il braccio e assesta un colpo duro in faccia al capitano doriano. Inspiegabile lasciar correre su un fallo molto più da rosso che da giallo. E su un possibile rosso diretto il Var Orsato avrebbe dovuto richiamare l’arbitro, ma tace. Al 30’ Vieira rischia grosso: trattiene Schone e viene graziato. Al 54’ Ramirez, stretto tra Cassata e Radovanovic, va giù senza fallo: non è rigore, ma il giallo per simulazione lascia dubbi. All’80’ Biraschi prende palla a Caprari con una manata in faccia, anche qui manca un fischio".