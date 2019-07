Genoa, siparietto Kouamé-Muzzi. L'attaccante: "Felice se segno 10 gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Kouamé proverà a migliorare, tra le file del Genoa, grazie a Roberto Muzzi. L'ex attaccante di Cagliari e Udinese è assistente di Aurelio Andreazzoli, nuovo allenatore del grifone. L'attaccante ex Cittadella - attraverso Sky Sport - ha parlato proprio di Muzzi: "Io non lo conoscevo, ma è molto bravo. I miei agenti me l'avevano detto, appena conosciuti siamo andati subito d'accordo".

L'ex calciatore ha invece parlato della sua esperienza con Andeazzoli: "Mi ha detto di occuparmi degli attaccanti, è andata bene a Empoli con Caputo. Continuiamo così, speriamo di far segnare tanto anche Kouamé e gli altri attaccanti del Genoa. Ho visto Kouamé in video, spesso gioca sull'esterno e invece deve imparare ad attaccare la profondità. Deve andare verso la porta, così può diventare davvero un attaccante importante".

Caputo nell'ultima stagione ha segnato 16 gol, cifra che sarebbe più che positiva anche per Kouamé. "Se mi piacerebbe fare i gol di Caputo? Va benissimo (ride, ndr), è un bel numero. Sarò felice se dovessi riuscire a segnare almeno dieci gol", ha detto l'attaccante genoano.