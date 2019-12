© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola è ormai il nuovo allenatore del Genoa, manca solo la firma e l'annuncio. Ai microfoni di Telenord ha parlato Aldo Spinelli, suo presidente ai tempi del Livorno: "Io lo conosco perchè ha allenato il Livorno in Serie A e aveva fatto molto bene. ha giocato nel Genoa e credo sia stata una scelza azzeccata. L'allenatore fa quello che può però ci vuole la squadra. Purtroppo quest'anno Livorno e Genoa sono entrambe ultime in classifica. Nicola è un grande allenatore e un grande motivatore, la scelta è stata quella giusta. L'allenatore, però, non può fare i miracoli."