Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Proseguono gli allenamenti al centro sportivo di Neustift, dove il Genoa sta preparando il prossimo campionato. Sveglia presto per gli uomini di Andreazzoli che sono stati messi sotto torchio dal preparatore atletico Francesco Chinnici. Criscito e compagni sono stati divisi in gruppi di lavoro fra palestra e test atletici sul campo secondario. Corse intorno al terreno di gioco e diverse intensità per testare la preparazione fisica della squadra rossoblu.

Pomeriggio di riposo, si riprende domani - Dopo sette giorni intensi di lavoro e di fatiche, il tecnico del Grifone ha concesso alla squadra un pomeriggio di riposo per tirare il fiato. Appuntamento fissato dunque, molto probabilmente, a domani mattina mentre alle 18, sempre di martedì, sarà previsto il secondo test stagionale contro il Wacker Innsbruck.