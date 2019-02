Genoa, triplo Pandev e bis per Bianchi, Kouamé e Lerager al Molassana

Fonte: Inviato a Pegli

Tradizionale amichevole infrasettimanale per il Genoa di Cesare Prandelli che sta preparando la trasferta di domenica prossima a Verona contro il Chievo. I rossoblu hanno affrontato al "Gianluca Signorini" di Pegli il Molassana, formazione dilettantistica che milita nel campionato di Eccellenza ligure, rinforzata in porta da Jandrei. Nel primo tempo il tecnico di Orzinuovi ha schierato un 4-3-3 con Pereira e Pezzella sui lati mentre Lakicevic e Gunter completavano il pacchetto arretrato a protezione della porta di Marchetti. A centrocampo c'è Veloso con Karic e Sturaro sulle mezzali mentre in attacco c'era il trio formato da Cleonise, Bianchi e Dalmonte. Dopo due traverse scheggiate da Dalmonte e Sturaro, il Grifo ha chiuso la prima frazione di gara avanti 2-0 grazie alla doppietta del capitano della Primavera di mister Sabatini.

Nella ripresa tradizionale girandola di cambi con Radu fra i pali, Lazovic esterno basso, Biraschi e Romero in mezzo e Pezzella a sinistra. A centrocampo Lerager, Radovanovic e Rolon con Bessa e Pandev ad innescare Kouamé. Il terzo legno del match colpito ad inizio ripresa da Bessa ha fatto da apripista per il tris rossoblu firmato da Lazovic. Il poker arriva con una bella giocata di Pandev che infiamma i tanti tifosi giuni a Pegli. Pochi istanti più tardi sempre il macedone trova in mischia il pokerissimo mentre il risultato è stato poi arrotondato da Kouamé, Lerager, doppiette per entrambi, Bessa e ancora Pandev per l’11-0 finale.

GENOA-MOLASSANA 11-0

Reti: 37’ e 40’ Bianchi, 64’ Lazovic, 66’, 68’ e 90’ Pandev, 71’ e 89’ Kouamé, 75’ e 83’ Lerager, 87’ Bessa.

Genoa p.t. (4-3-3): Marchetti; Pereira, Gunter, Lakicevic, Pezzella; Sturaro, Veloso, Karic; Cleonise, Bianchi, Dalmonte.

Genoa s.t. (4-3-2-1): Radu; Lazovic, Romero, Biraschi, Pezzella (74’ Candela); Lerager, Radovanovic, Rolon; Pandev, Bessa; Kouamé.

Molassana: Jandrei, Mancini, Censini, Cuman, Beninati, Vario, Keità, Alagona, Falsini, Minutoli, Costa. A disposizione ed entrati a gara in corso: Gianrossi, Giacopetti, Rapetti, Romei, Sironi, Garibaldi, Diop, Lizzi, D. Garibaldi, Marigalotti.