© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' in dubbio la presenza di Miguel Veloso per la gara contro il Frosinone. Il portoghese, spiega Il Secolo XIX, sarà valutato oggi: potrebbe andare in panchina, Prandelli confermerà comunque il 4-3-3 con Lazovic nel tridente e Bessa mezzala. Chance per Rolon, anche se i tre davanti sono l'ipotesi ora più accreditata.