© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Gentile, doppio ex del big match di domani tra Fiorentina e Juventus, ha parlato a Firenzeviola.it: "Sarà la classica partita tra Fiorentina e Juventus, piena di tradizione. C'è l'aspettativa tra i tifosi viola di battere i bianconeri che, in questo momento non sono sicuramente al 100% della condizione e concedono qualcosa. Tutte e due le squadre potenzialmente esprimono un bel gioco e ci sarà da divertirsi. Chiesa? Al di là del momento che sta vivendo, è normale secondo me che adesso la forma fisica di molti giocatori non sia ancora al top. Giocando contro la Juventus dovrà dimostrare tutto il suo valore e lo farà, ne sono convinto. Vedremo se a fine anno Commisso riuscirà a convincerlo a rimanere, lui è ambito da tantissimi top club tra cui anche i bianconeri. Servirà uno sforzo importante anche a livello economico perché la voglia di giocare la Champions League sarà molta".