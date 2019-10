© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono sorpreso, non mi ispira, è una scelta un po' strana. Questa maglia non mi dà quella voglia, quella determinazione che serve per scendere in campo. Si può accettare se è per una o due partite, ma poi dobbiamo tornare ai nostri colori tradizionali, a cui sono molto attaccato". Lo dice a l'ex azzurro Claudio Gentile, campione del mondo nel 1982 parlando a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, della maglia verde che che sarà indossata dall'Italia sabato all'Olimpico contro la Grecia in una gara valida per le qualificazioni europee.