Ghirelli risponde a Bertolucci: "Meglio il silenzio, la salute merita una riflessione intelligente"

"La Serie B è immune... La C è infestata... La A dipende....", questo il testo di un tweet pubblico dall'ex tennista internazionale, oggi commentatore sportivo, Paolo Bertoloucci. Questa la risposta del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "Ho ammirato e ammiro Bertolucci come tennista e in riferimento a sue dichiarazioni sul coronavirus è meglio il silenzio. Il virus e le paure, e in primis la salute, meritano una riflessione intelligente e un agire consapevole".