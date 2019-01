Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Visite e firma di Szymon Zurkovski con la Fiorentina e arrivederci alla prossima stagione. Torna in Italia Ezequiel Schelotto: è ufficiale il prestito al Chievo dal Brighton fino alla fine della prossima stagione. In uscita dal Napoli c'è Marko Rog: prestito secco al Siviglia.

Ufficiale la cessione di Medhi Benatia dalla Juventus all’Al Duhail: 8 milioni più 2 di bonus. Non solo partenze, i bianconeri lavorano per un acquisto in prospettiva: si tratta dell’attaccante della Pro Vercelli Erik Gerbi, classe 2000. Nell’operazione può rientrare anche Simone Emmanuello (che gioca nell’Under 23), per il quale sarebbe un ritorno alla Pro. Il Monaco ha chiesto Miranda all’Inter che sta sondando il terreno per un eventuale sostituto: sondaggi per Bruno Alves e Gian Marco Ferrari, ma Parma e Sassuolo hanno alzato il muro.

Ai nerazzurri in giornata è stato proposto il difensore del Besiktas Domangoj Vida, che nelle ultime ore sta trattando anche la Roma e ci ha pensato il Fulham di Ranieri. Da registrare un tentativo dei giallorossi per Josip Ilicic, ma l’Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo. La Sampdoria continua a lavorare per rinforzare l’attacco, Dawid Kownacki vuole il Fortuna Dusseldorf ma i blucerchiati devono prima trovare un sostituto: ecco perché è stato fatto un sondaggio col Bologna per Mattia Destro. Daouda Peeters, giovane classe '99 di proprietà della Sampdoria, andrà alla Juventus. Il belga, che con la Primavera blucerchiata ha collezionato 14 presenze in stagione, sarà inserito nell'operazione Audero-Samp con il riscatto anticipato del portiere classe '97.

Uno dei primi nomi fatti da Mihajlovic è quello di Dusan Basta della Lazio, piace sempre Alen Halilovic (Milan) e si segue Simone Edera del Torino, che aveva debuttato in Serie a proprio con Miha in panchina. Da segnalare l’interesse di Juve e Milan per Gabriele Corbo.

Movimenti continui in casa Genoa: oggi hanno svolto le visite mediche Ivan Radovanovic e Abdallah Basit, rinviate a domani quelle di Mattia Zennaro che roverà a farle anche Lukas Lerager: arriva dal Bordeaux in prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui raggiungesse il 50% delle presenze, per un totale di 6 milioni. Idea Zajc dell’Empoli. Contatti – e ottimi rapporti – tra Spal e Torino per Lyanco. La Spal segue anche Vasco Regini della Sampdoria. Il Torino ha messo gli occhi su Alejandro Marcos, che non vuole rinnovare il contratto in scadenza col Barcellona. Il Parma lavora per regalare un attaccante a D’Aversa: ha chiesto Andrea Pinamonti all’Inter (il giocatore è in prestito al Frosinone dove intende rimanere) e insiste per Mariusz Stepinski col Chievo; nell’operazione potrebbe rientrare anche Perparim Hetemaj. Intanto il Parma ha preso Alessandro Minelli, che rimarrà in prestito al Rende fino a fine stagione. Il Cagliari su Cacciatore del Chievo (dove Maran lo ha già allenato), sul quale c’è anche il Perugia. Andrew Gravillon ha firmato con l’Inter finirà la stagione al Pescara in B. L’Udinese saluta Machis che va in prestito al Cadice.

In Serie B contatti tra Parma e Carpi per Yves Baraye. Il club biancorosso per la difesa lavora alla pista che porta a Dario Del Fabro, di proprietà della Juventus e ora in prestito alla Cremonese. A Cosenza è in arrivo Bittante (titolo definitivo dall’Empoli, domani dovrebbe svolgere le visite) e si insiste per Litteri (sul quale c’è proprio il Carpi). Ufficiale Robert Mazan al Venezia: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Celta Vigo. Il Cittadella può chiudere per Lorenzo Filippini della Lazio. Il Padova ha il sì di Gaetano Monachello e aspetta una risposta dal Pescara per l’attaccante, domani sarà il giorno di Zammarini alla Salernitana. Il Crotone prova a ripartire dai gol di Pettinari. Sondaggi dell’Ascoli per Sammarco del Frosinone. A Lecce potrebbe tornare Saraniti dalla Viterbese, in uscita Cosenza (Reggina) e Arrigoni (Vicenza): mancano gli ok definitivi dei giocatori. Salernitana e Verona su Fabio Ceravolo, Benevento su Giampaolo Pazzini e Samuel Di Carmine. Livorno, Lorenzo Gonnelli alla Dinamo Bucarest. Tumminello al Lecce, il terzino sinistro Luigi Vitale può andare al Verona.

All'estero ufficiale Alvaro Morata all'Atletico Madrid: prestito di 18 mesi e Il Fenerbahçe prova a chiudere per il centrocampista dello Swansea Leroy Fer. Contatti sempre più fitti.