Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Nell'ennesima giornata di mercato volta al termine, è il Milan a ricoprire ancora un ruolo centrale negli affari in entrata. Il club rossonero insiste per arrivare ad Ozan Kabak: nuovo summit in sede tra la dirigenza milanista e gli agenti del giocatore, intenzionati ad ascoltare e comprendere ancor meglio la proposta del club di via Aldo Rossi 8 per decidere il futuro del difensore turco. Sul calciatore dello Stoccarda resta fortemente interessato anche il Bayern Monaco: ancora distanza tra l'offerta del Milan e l'entourage del calciatore, con una risposta definitiva attesa entro la giornata di venerdì.

In entrata, i rossoneri si preparano a tentare l'offensiva per portare a Milano Lucas Torreira: il regista dell'Arsenal è un pallino di Giampaolo, che vorrebbe ritrovare l'uruguaiano al Milan. La stima di Massara e Giampaolo per De Rossi potrebbe rappresentare un viatico per l'arrivo dell'ex centrocampista giallorosso a Milano, con Bologna e Fiorentina che restano alla finestra per il centrocampista classe '84.

Primo impatto con la nuova realtà giallorossa per Paulo Fonseca, sbarcato nelle prime ore del mattino a Fiumicino: il neo allenatore della Roma potrebbe ricevere come regalo dal mercato Jordan Veretout. Il summit tra l'agente del giocatore e la dirigenza del club, infatti, ha avuto esito positivo, con un'importante offerta recapitata al giocatore che proietta i giallorossi in pole per arrivare al centrocampista francese, sul quale c'è anche il Milan: come pedina di scambio, alla Fiorentina, potrebbe essere ceduto Karsdorp. Per l'attacco piace Lammers del PSV.

Attesa ad ore l'ufficialità di Petrachi come nuovo ds, mentre proseguono i lavori per tentare di formalizzare la cessione di Kostas Manolas al Napoli: nell'affare, il nome pronto a compiere il percorso inverso potrebbe essere quello di Diawara. Sirene dalla Cina per El Shaarawy: offerta dello Shanghai Shenhua da 12 milioni di euro annui per l'esterno offensivo giallorosso, che non ha rinnovato il contratto (in scadenza nel 2020) e che la Roma valuta 20 milioni.

Juventus: per domani è atteso il "sì" di Rabiot alla proposta bianconera, con la firma materiale che arriverà da luglio per il centrocampista pronto a svincolarsi dal PSG. Su de Ligt, resta viva la distanza tra domanda di Raiola (12 milioni netti più bonus) e offerta (7,5 più bonus) della dirigenza juventina per quanto concerne l'ingaggio del giocatore, che ha dato priorità al club campione d'Italia per quanto concerne il proprio futuro.

Il Napoli continua ad attendere l'ok definitivo del Real Madrid per il passaggio in azzurro di James Rodriguez: prestito oneroso (da circa 5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 30, con il giocatore che ha già detto sì alla proposta di De Laurentiis.

Armando Izzo non si muove da Torino: l'agente del difensore, Paolo Palermo, ha visitato oggi gli uffici del presidente Cairo per portare due possibili offerte da 25 milioni di Arsenal ed Everton. Chiara la replica del numero uno granata: il calciatore non è sul mercato. Possibile rinnovo di contratto con adeguamento per l'ex Genoa.

Il Genoa, oltre ad avere ormai chiuso per Zapata e per De La Vega (esterno offensivo del Lanus), continua a lavorare per Barreca: accordo praticamente raggiunto e definito con il Monaco per un prestito annuale con diritto di riscatto. In casa Samp, invece, attesa per domani l'ufficialità dell'arrivo di Maroni.

Movimento anche in casa Parma: sempre più vicino l'arrivo di Karamoh dall'Inter, con Kragl nuovo, possibile rinforzo a costo zero per D'Aversa. Anche Cremonese e Benevento sull'ex Foggia.

Il Brescia riflette sul possibile ritorno in biancoblu di Bonazzoli, mentre il Lecce sogna Lorenzo Tonelli per il reparto difensivo a disposizione di Liverani. La SPAL alza invece il muro per Fares: non ritenute soddisfacenti le offerte di Sassuolo e Torino per l'esterno.

Addii e conferme in casa Cagliari: Padoin ai saluti, dopo 3 stagioni spese in rossoblu; Ceppitelli, invece, rinnova ufficialmente fino al 2021. In casa Bologna, Helander in uscita: possibile nuova avventura all'Istanbul Basaksehir per lui, con il club turco che ha già presentato un'offerta per il calciatore.

Serie B: il Chievo, nell'operazione che ha portato Fabio Depaoli alla Sampdoria, riceve in cambio dai blucerchiati i giovani Ivan e Leverbe. L'Empoli è ai dettagli per Piscopo della Carrarese, mentre il Pisa chiude per Belli. L'Entella, poi, ufficializza l'arrivo di Toscano, centrocampista ex Trapani.

Estero, infine: Rafa Benitez saluta ufficialmente il Newcastle, pronto ad una nuova, possibile avventura in Cina al Dalian Yifang. Su Ichazo, ex portiere del Torino attualmente svincolato, forte interesse di Leganes e Valladolid, con il Lugano alla finestra, mentre Promes torna a casa: addio al Siviglia e quinquennale all'Ajax.