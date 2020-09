Gianluca di Marzio: “Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

vedi letture

Alvaro Morata torna alla Juventus: ieri mattina le visite mediche per l’attaccante.

Definiti anche gli ultimi dettagli con l’Atletico Madrid, operazione da 55 milioni: lo spagnolo tornerà alla Juventus con la formula del prestito oneroso - 10 milioni per una stagione - con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. C’è però la possibilità di prolungare il prestito per un altro anno, pagando altri 10 milioni ai Colchoneros e abbassando dunque il riscatto a 35 milioni.

Intanto l’Inter ha annunciato ieri – 22 settembre – il suo nuovo numero 22: Arturo Vidal. Ieri per il cileno le visite mediche e la firma: contratto triennale con l’opzione però di cambiare squadra dopo due stagioni. Al Barcellona un indennizzo di un milione in bonus.

Primo contatto con il Tottenham che ha chiesto informazioni su Skriniar: la richiesta dei nerazzurri è di 60 milioni, cifra che gli inglesi cercheranno di abbassare se vorranno provare a raggiungere un’intesa. In caso di partenza di Skriniar (che piace sempre anche al PSG), il nome in ottica Inter per sostituirlo è quello di Milenkovic della Fiorentina.

Per Sebastiano Esposito visite mediche, questa mattina, con la Spal. Cessione in prestito secco, per l’attaccante l’opportunità di giocare con continuità in Serie B a Ferrara. Il giovane ha rilasciato le sue prime parole a Ferrara.

Il Milan ha avviato nuovi contatti per Nastasic: la trattativa va avanti, si insiste per trovare la formula giusta – i rossoneri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto vista l’età, perché se l’obiettivo fosse più giovane potrebbe andare anche bene un trasferimento a titolo definitivo. Per la Primavera può arrivare il capitano dell’Under 17 svedese Marshage, attaccante 2004 del Lidingo.

Per Sebastiano Esposito visite mediche, questa mattina, con la Spal. Cessione in prestito secco, per l’attaccante l’opportunità di giocare con continuità in Serie B a Ferrara. Il giovane ha rilasciato le sue prime parole a Ferrara.

Il Milan ha avviato nuovi contatti per Nastasic: la trattativa va avanti, si insiste per trovare la formula giusta – i rossoneri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto vista l’età, perché se l’obiettivo fosse più giovane potrebbe andare anche bene un trasferimento a titolo definitivo. Per la Primavera può arrivare il capitano dell’Under 17 svedese Marshage, attaccante 2004 del Lidingo.

La Roma non molla la presa su Smalling: nelle prossime ore avanzerà una nuova offerta al Manchester United. L’alternativa potrebbe essere Todibo.

Per Milik il Napoli proposte da alcune squadre di Premier League: una possibilità potrebbe essere il Tottenham in caso di partenza di Dele Alli ma al momento tutto fermo a semplici sondaggi.

La Lazio continua a lavorare per Hoedt: il difensore potrebbe tornare con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro. L’affare non è ancora chiuso ma il Southampton spinge per questo tipo di operazione, mentre i biancocelesti chiedono un prestito con obbligo; le parti potrebbero venirsi incontro.

Intercettato ai microfoni di Sky Sport il ds del Genoa Faggiano ha parlato di mercato: “Pellegrini? Aspettiamo firma poi vedremo il da farsi: non facile prenderlo perché giocatore importante come Czyborra, Zappacosta e Ghiglione a lungo sottovalutato. Balotelli? Noi lavoriamo su tutto, Mario è un giocatore importante penso possa fare ancora bene però vedremo. Quello che posso dire per smentire alcune voci è che Criscito è un giocatore del Genoa e resta un giocatore del Genoa perché è importante per noi.

Schone in uscita? È un giocatore che non scopro io lo avrei voluto nelle mie squadre, vedremo il da farsi, sono scelte del mister di chi deve far giocare io non entro in questo io faccio altre scelte che sono difficili e dolorose. Sanabria? Giochiamo con due attaccanti, siamo tre e dite che ne stiamo prendendo altri due e sono cinque sono troppi mi sa. Pista abbandonata quindi? Non è abbandonato nulla, si lavora a volte vorrei lavorare a carte scoperte poi ci siete voi che me scoprite”.

Controsorpasso nella corsa a Luca Pellegrini. Positivo l’incontro del club con Raiola: il terzino è già a Genova e lascerà la Juventus in prestito secco. Ritrova Maran dopo Cagliari.

Balotelli resta una possibilità concreta per i rossoblù. Il club tratta con l’agente Raiola per capire se e come chiudere la trattativa per portare in rossoblù un giocatore che sarebbe molto gradito al presidente Preziosi. L’attaccante italiano è in ballottaggio con Sanabria, che potrebbe tornare per la terza volta dal Betis.

Sempre Genova, sponda Sampdoria: Antonio Candreva più vicino a dire sì alla proposta della Samp: l’Inter però chiede 3 milioni per lasciarlo partire visto che ce l’ha a bilancio a 4 milioni. Ora è partita la trattativa tra club con i blucerchiati che non vogliono spendere così tanto.

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Sam Lammers dal PSV: l’attaccante classe ’97 è stato acquistato dai nerazzurri per 9 milioni di euro più 2 di bonus. Nonostante la giovane età ha già segnato 22 reti in 50 partite di campionato tra PSV ed Heerenveen (dove ha giocato in prestito). È ufficialmente nerazzurro anche il terzino sinistro Johan Mojica, preso dal Girona. Il classe ’92 arriva in prestito con diritto di riscatto.

In casa Parma è sempre più vicino Lautaro Valenti del Lanus il un difensore argentino classe 1999 arriverà dall’Argentina in prestito con obbligo di riscatto in un’operazione da 8 milioni totali. Interessa Valerio Verre della Sampdoria tornato dal prestito al Verona: sul giocatore ci ha fatto un pensiero anche il Monza.

Richiesta del Valencia per Pol Lirola della Fiorentina in prestito: da capire se i viola lo lasceranno andare visto che potrebbe anche avere meno spazio

Cagliari: proseguono i contatti per Kerk dell’Utrecht: c’è l’accordo con il giocatore e ora si lavora per abbassare la richiesta del club olandese di 10 milioni. Sul calciatore ci sono anche alcuni club inglesi e tedeschi. Adam Ounas resta un obiettivo.

Adam Ounas resta un obiettivo: i rossoblù potrebbero decidere di insistere con il Napoli negli ultimi giorni di mercato in caso di partenza di Despodov.

Il Verona ha chiuso l’operazione Colley dell’Atalanta, più vicino il ritorno in gialloblù di Salcedo. Il Bologna prosegue con ottimismo la trattativa per Supryaga, attaccante classe 2000 della Dinamo Kiev. Si può chiudere nei prossimi giorni.

Obiettivo attaccante per il Torino, chiesto Defrel al Sassuolo: i neroverdi per ora resistono ma i granata potrebbero insistere per provare a convincerli.

Allo Spezia piace l’attaccante classe 1999 della Lazio, Bobby Adekanye. Dalla Sampdoria può arrivare Chabot: il difensore è pronto a lasciare i blucerchiati, parti vicine alla chiusura della trattativa Si attende l’ufficialità dell’arrivo di Pobega dal Milan, in arrivo anche Agoumè dall’Inter. Intanto sono ufficiali gli arrivi di Deiola e Farias. Benevento: In chiusura la trattativa per Iago Falque che lascerà il Torino: l’attaccante lascia i granata in prestito secco.

SERIE B

Pescara: dal Genoa arriva l’attaccante Asencio: accordo raggiunto tra i due club sulla base di un prestito

Nel mirino del Lecce l’attaccante Pablo Rodriguez di proprietà del Real Madrid: si tratta di un classe 2001 che i giallorossi provano a portare in Italia

Il Monza tenta il colpo Antonio Marin. La Spal si muove per Marco Carnesecchi, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta.

Ascoli: Dean Lico, albanese nazionale under 20, ha firmato un contratto triennale.

Frosinone: può arrivare il centrocampista Carraro dell'Atalanta nelle prossime ore.