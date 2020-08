Gianluca di Marzio: "Mercato rovente! Trattative e obiettivi delle big della serie A"

Sole, mare e trattative sotto l’ombrellone. Perché, nonostante la prossima sessione di calciomercato inizi ufficialmente martedì 1 settembre (per chiudersi il 5 ottobre), le big della nostra Serie A sono già al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione con gli affari che iniziano a diventare sempre più roventi.

Juve, le prime mosse dell’era Pirlo

L’eliminazione contro il Lione agli ottavi di Champions ha messo fine all’avventura bianconera di Sarri: al suo posto il presidente Agnelli ha scelto l’esordiente Andrea Pirlo, inizialmente messo sotto contratto come allenatore dell’Under 23. Nuova guida tecnica che influenzerà anche le scelte di mercato, a partire dal nome del prossimo centravanti, vista anche la possibile partenza di Higuain: con Milik è già stata raggiunta una base d’intesa, ma l’idea della Juve è quella di scambiarlo con Bernardeschi, giocatore che al Napoli piace ma che non ha ancora deciso il suo futuro. Il polacco resta l’obiettivo principale, ma sono diversi i nomi seguiti per l’attacco: tra questi l’ex Alvaro Morata, Zapata dell’Atalanta (costi elevati), Dzeko (che la Roma non vuole cedere) e Jimenez del Wolverhampton. C’è poi la suggestione Lacazette dell’Arsenal, considerato l’alternativa migliore a Milik per il rapporto qualità-prezzo. Oltre all’attacco, cambiamenti previsti anche a centrocampo dove, dopo l’addio di Matuidi (si è trasferito all’Inter Miami, squadra di Mls di proprietà di Beckham), si cerca una mezzala con caratteristiche alla De Paul (molto difficile arrivare al calciatore dell’Udinese). In uscita c’è anche Douglas Costa che piace al Manchester United.

Inter, avanza Kumbulla. E Perisic…

L’Inter, unica italiana ancora impegnata in stagione, ha la testa rivolta all’Europa League, poi si scioglierà il nodo Conte: lo sfogo dell’allenatore nelle scorse settimane ha messo in dubbio la sua permanenza, ma ogni discorso verrà affrontato a cammino europeo terminato. Si muove intanto il mercato: per il terzino sinistro, oltre a Emerson Palmieri del Chelsea, piace Vitaliy Mykolenko, classe ’99 della Dinamo Kiev. Sempre per la difesa, scatto importante quello che i nerazzurri hanno piazzato per Kumbulla: il giovane centrale ha scelto l’Inter, che ora dovrà chiudere con il Verona. Attenzione a un possibile rinforzo “fatto in casa”: se il Bayern decidesse di non riscattare Perisic, il croato potrebbe tornare (e rimanere) in nerazzurro, anche con Conte confermato in panchina.

Atalanta su Thauvin. Lazio, vicino Muriqi

Concluso il sogno Champions, l’Atalanta pensa al futuro. Gli obiettivi principali sono Florian Thauvin, esterno offensivo 1993 dell’Olympique Marsiglia, Vojvoda, terzino destro dello Standard Liegi, e Miranchuk, centrocampista della Lokomotiv Mosca. Capitolo cessioni: Hateboer ha comunicato la volontà di andare via, mentre su Castagne – oltre al Leicester – c’è l’interesse del Psg. In casa Lazio invece si attende la risposta di David Silva, dopo che con l’esterno offensivo, che lascerà il City a parametro zero, è già stato raggiunto un accordo per un triennale. Per la porta piace Sergio Rico, in attacco si avvicina sempre più Muriqi dal Fenerbahce; in standby invece l’operazione Borja Mayoral. Sempre viva la trattativa per Fares della Spal.

Roma, obiettivo Smalling. Milan, fiducia per Ibra

Più bloccato al momento il mercato della Roma, “condizionato” dal passaggio di proprietà del club al gruppo Friedkin che si perfezionerà entro il 31 agosto. In attesa di capire chi sarà il nuovo ds (Ramon Planes del Barcellona la pista più concreta al momento) e con le operazioni Pedro e Mkhitaryan (già definite) in standby, i giallorossi preparano l’offerta allo United per acquistare Smalling, difensore in prestito alla Roma nella stagione appena conclusa. In casa Milan, invece, la priorità resta il rinnovo di Ibrahimovic: la distanza economica tra domanda e offerta non è ancora stata colmata, ma la fiducia dei rossoneri resta alta. A centrocampo si lavora con il Chelsea per il ritorno di Bakayoko, mentre per il ruolo di terzino piace sempre Aurier del Tottenham (Calabria andrà via, confermato invece Conti). Ai saluti Ricardo Rodriguez che andrà al Toro. In difesa l’obiettivo è Milenkovic (la Fiorentina per ora non accetta lo scambio con Paquetà), mentre in attacco c’è già un accordo per il futuro con Rebic, che i rossoneri trattano per acquistare a titolo definitivo (è in prestito fino al 2021) dall’Eintracht Francoforte.

Napoli, “prenotato” Gabriel

Grandi manovre anche al Napoli. Salutato Callejon, tra gli esterni offensivi piace Josip Brekalo del Wolfsburg: oltre a lui, anche Under della Roma, Bernardeschi (possibile contropartita nell’operazione Milik-Juve) e Boga sono sul taccuino di Giuntoli. Per il ruolo di terzino sinistro piace Sergio Reguilón, valutato 20/25 milioni dal Real Madrid; come centrale invece “prenotato” Gabriel del Lille: gli azzurri affonderanno nel caso di addio di Koulibaly, obiettivo del City. In uscita anche Allan, che piace ad Atletico Madrid e Dortmund.