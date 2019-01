Giannini: "Juve imprendibile nel breve periodo. Roma lancerà i giovani"

Intervenuto a Radio Centro Suono, l'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini ha parlato anche della Juventus: "Leggendo le parole di Monchi, ho capito che a Trigoria non stiano vivendo con grande apprensione l’attuale momento sportivo della squadra soprattutto in campionato, perché sanno che la Juventus è e sarà imprendibile nel breve periodo e quindi l’obiettivo è il raggiungimento del quarto posto, oggi distante solo 2 punti. La sensazione è che la filosofia societaria rimarrà la stessa: puntare quasi esclusivamente su giovani di grande talento, da far crescere e lanciare".