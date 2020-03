Giochi Olimpici nel 2021, i Mondiali di atletica leggera slittano di un anno: il comunicato

Il CIO questa mattina ha comunicato le nuove date dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Si terranno sempre a Tokyo, ma la prossima estate, e questo inevitabilmente porterà a uno slittamento degli altri grandi eventi sportivi che erano in programma nell'estate 2021.

In questo senso la World Athletics, con un comunicato, ha già reso noto che i campionati del mondo di atletica leggera, previsti in Oregon dal 6 al 15 agosto 2021, slittano di un anno. "Siamo già al lavoro per individuare una nuova data nel 2022", si legge nel comunicato.