Anche la Lega Pro, con un messaggio sul proprio profilo Twitter, ha voluto celebrare il Giorno della Memoria: "Questa giornata deve essere per tutti noi un momento di riflessione profonda sui valori e per le generazioni future il più potente monito affinché quanto successo non si ripeta. La Lega Pro si unisce nel ricordo".

