Giovani d'Europa, solo Sessegnon e Sancho hanno giocato più di Traore

Sedici presenze in stagione per Hamed Traoré, giovane centrocampista dell'Empoli, di proprietà della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. Come evidenziato da Opta, considerando i giocatori più giovani dei cinque maggiori campionati europei in corso (almeno 14 gare) solo Ryan Sessegnon (20) e Jadon Sancho (17) hanno collezionato più presenze di Traoré.