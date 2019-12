Juventus-Lazio nella città di Sebastian Giovinco. Il fantasista dell'Al-Hilal, intervistato da Tuttosport, ha parlato così alla vigilia della Supercoppa in programma a Riyad: "Sarebbe fantastico ritrovarsi al Mondiale per club 2020 con la Juventus. Spero che per loro sia l'anno giusto. Intanto bianconeri e biancocelesti domani troveranno un'atmosfera calda, la gente è davvero malata per il calcio qui".

Non manca poi una battuta sulla sua carriera e il possibile rimpianto di non aver giocato in bianconero con Cristiano Ronaldo: "Non rinnego nulla... L'unico rimpianto che ho è quello di essermene andato a metà dell'annata che si è conclusa con la finale di Champions a Berlino (gennaio 2015, ndr). Per fortuna mi sono tolto tante soddisfazioni anche a Toronto e con l'Al-Hilal ho vinto la Champions".