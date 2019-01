Giudice sportivo, Gattuso squalificato una giornata dopo la Supercoppa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso non potrà essere in panchina nella sfida di lunedì pomeriggio a Marassi contro il Genoa. Il giudice sportivo lo ha infatti squalificato per una giornata dopo la Supercoppa Italiana "perché, al termine della gara, con fare minaccioso, in prossimità del direttore di gara, contestava urlando una sua decisione, nonché per avere successivamente, in attesa della premiazione, rivolto all'arbitro parole offensive e insinuanti". Il tecnico rossonero è stato anche multato di 15.000€.