Il calcio di rigore assegnato al Napoli a tempo scaduto nella sfida contro il Cagliari di domenica sera ha lasciato forti strascichi anche nel post gara e nella prossima giornata i sardi non potranno contare su Rolando Maran in panchina, visto che il giudice sportivo lo ha squalificato per un turno. Questa la motivazione, con il tecnico che dovrà pagare anche un'ammenda da 5000€: "per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose e, all'atto dell'allontanamento, assunto un atteggiamento irrispettoso.

Ammenda anche per Giulini - Non solo Maran: anche Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è stato multato di 7000€ con diffida "per avere, al termine della gara, contestato una decisione arbitrale con atteggiamento polemico nei pressi dello spogliatoio del Direttore di gara". Infine anche la stessa società rossoblù ha ricevuto un'ammenda di 7000€ "per responsabilità diretta in relazione alla condotta del proprio presidente.