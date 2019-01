© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai 'Globe Soccer Awards' a Dubai, il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha vinto il premio alla carriera. Il calciatore, dal palco, ha detto: "Il mio inglese non è molto buono. Sono molto contento di essere qui con voi e davvero fiero di aver ricevuto questo trofeo. Tanti grandi giocatori sono stati qui, quindi grazie. Alla mia famiglia e in particolare a mio padre, che ha reso la mia carriera migliore, e a mia madre. Obiettivi per quest'anno e ricordi? Senza dubbio il ricordo è stato il Mondiale e aver dimostrato a tutti che eravamo una famiglia e che è il gruppo che permette di raggiungere certi obiettivi. Tutti ci ricorderemo di quella famiglia e la frase che mi ricorderò sempre è che quel giorno abbiamo fatto sorridere tante persone".