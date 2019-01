© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai 'Globe Soccer Awards' a Dubai, Alisson ha conquistato il premio di 'Miglior portiere dell'anno' mentre a Zvonimir Boban è stato assegnato il 'Premio speciale alla carriera'. Il brasiliano del ex Roma non era presente a Dubai in quanto impegnato con i Reds nella supersfida di Premier League contro il Manchester City. L'ex calciatore di Milan e Croazia, ora vicesegretario generale della FIFA, dal palco ha detto: "Parlo da due giorni, quindi il mio discorso sarà breve. Meglio in campo o fuori? La mia posizione preferita è dietro la scrivania, ma se dovessi definire me stesso per tutta la vita mi definirei un giocatore di calcio. La mia anima sarà sempre nel campo. Lavorare con Infantino? Lui è un capo esigente però ama il calcio tanto quanto lo amo io. Il suo più grosso problema direi che è interista, ma nessuno è perfetto".