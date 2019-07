© foto di Federico De Luca

Massimo Gobbi, ex calciatore della Fiorentina fresco di ritiro dal calcio giocato, ha parlato così del passato e del presente viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Con Dainelli la Fiorentina ha ripreso una certezza. È andata sul sicuro sia come uomo che come dirigente. A Firenze ho vissuto degli anni bellissimi, ho grandi ricordi. Penso che per fare bene in una rosa ci debba essere un giusto mix di ragazzi giovani e gente esperta. L'età e l'esperienza in certi momenti della stagione possono tornare utili. A Chiesa oggi consiglio di ascoltare i suoi pensieri, ma sapere allo stesso tempo che Firenze lo ama in modo smisurato".