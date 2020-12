Gonzalo Rodriguez: "Partita straordinaria della Fiorentina. La vittoria contro la Juve è meritata"

vedi letture

L'ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare la vittoria viola contro la Juventus maturata ieri all'Allianz Stadium: "Faccio i complimenti a tutta la squadra perché ha fatto una partita straordinaria ieri: sono molto felice per tutto il gruppo viola perché lì conservo ancora tanti amici, tra i giocatori e lo staff medico e i magazzinieri. Ho visto la partita nella mia casa di Buenos Aires assieme a mia moglie e a mio figlio più grande, che sono tifosi della Fiorentina: eravamo tutti contenti, dopo tanti momenti duri e per come stava la squadra. E’ stata una vittoria meritata, la Juventus è la squadra contro cui bisogna sempre lottare per vincere, come mi hanno detto i tifosi viola appena sono arrivato a Firenze nel 2012".