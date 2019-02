© foto di Federico De Luca

Nell'evento top player viola, svolto questa sera a Firenze, ha parlato anche Gonzalo Rodriguez, ex capitano gigliato, come riporta firenzeviola.it: "Per me è sempre stato un onore indossare la fascia della Fiorentina. Ringrazio tutti i tifosi e tutte le persone che hanno lavorato con me. Davide è stato un compagno fantastico e un grande capitano. Saluto tutta la sua famiglia. Ci rivedremo presto al Franchi".