© foto di Federico Gaetano

Nel corso della premiazione presso la Regione Liguria della Virtus Entella per la promozione in Serie B, il presidente del club ligure Antonio Gozzi ha parlato anche della lotta salvezza in Serie A auspicando la permanenza in massima serie del Genoa in lotta con Empoli e Fiorentina per evitare la retrocessione: “Io spero che il Genoa si salvi perché non è nell’interesse di nessuno che Genova abbia solo una squadra in Serie A”.