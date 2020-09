Gravina saluta Fino Fini: "Grave perdita per tutto il movimento del calcio italiano"

vedi letture

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha inviato un messaggio di cordoglio per la scomparsa dello storico medico della Nazionale nonché ideatore del Museo del Calcio di Coverciano Fino Fini, scomparso oggi all'età di 92 anni: "È un giorno triste per Coverciano, l’Azzurro e il calcio italiano. La scomparsa di Fino Fini è una grave perdita per il nostro movimento, per quello che ha fatto da medico della Nazionale e poi da segretario del Settore Tecnico, e come ideatore del Museo del Calcio; ma anche per la sua passione, il suo entusiasmo e la sua infinita cultura. Voglio ricordarlo con la cura, che sconfinava quasi nella gelosia, con cui si prendeva cura dei cimeli del Museo, di cui conosceva benissimo l’origine e l’epica che amiamo celebrare. In questo atteggiamento, che per anni gli abbiamo anche scherzosamente criticato, c’è il suo più grande lascito: l’unico modo per conquistarci un futuro radioso è conoscere e tutelare la nostra storia. Grazie di tutto, ciao Fino!".