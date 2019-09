© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Guidolin, ex allenatore dell'Udinese che ha guidato tra gli altri Asamoah, Handanovic e Alexis Sanchez, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sanchez può giocare sia esterno nel 4-3-3 che di punta ma il suo ruolo è quello del trequartista. Con Di Natale nella mia Udinese diventò devastante alle spalle di Totò. Non so cosa gli sia successo a Manchester ma all'Arsenal ho rivisto il giocatore che voleva diventare il più forte del mondo. Con Lukaku si completerà alla grande, se rendono entrambi al massimo è la migliore coppia offensiva della Serie A. L'Inter ha ridotto il gap con la Juventus? I bianconeri restano i favoriti ma l'impressione è che le due squadre siano più vicine".