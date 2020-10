Hakimi e la simpatia per il Boca Juniors. La sua maglia xeneizes in regalo da Balerdi

Con la maglia del Borussia Dortmund Leo Balerdi non è riuscito a lasciare tracce particolari. Ma durante l'esperienza in giallonero, il difensore argentino classe '99 ha avuto modo di stringere un forte legame con l'esterno Achraf Hakimi, oggi all'Inter. E nelle scorse ore, come testimoniato dal marocchino su Instagram, Balerdi ha inviato all'ex compagno una maglia del Boca Juniors con sulle spalle il numero 2 e proprio il nome "Hakimi". Nelle immagini si può notare l'apprezzamento del nerazzurro per il regalo e la sua simpatia per i colori del Boca.