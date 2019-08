Hellas, a Peschiera si lavora sui calci da fermo. Domani a porte aperte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo nel pomeriggio presso il Centro Sportivo 'Paradiso' di Peschiera, l'Hellas Verona ha proseguito la preparazione in vista dell'inizio dei primi impegni di questa stagione. I gialloblù, dopo il riscaldamento tecnico, hanno svolto una parte dedicata alle palle inattive e concluso la seduta con una fase di forza per la parte superiore. Domani la seduta, a porte aperte, è in programma alle ore 18. Lo riporta il sito ufficiale del club.