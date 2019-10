Hellas, convocato anche Wesley per la trasferta di Napoli

Ci sarà anche Wesley nella trasferta dell'Hellas Verona a Napoli, in programma per domani. Il club scaligero ha infatti comunicato attraverso Twitter la convocazione del giocatore che si aggiunge agli altri chiamati da Juric per la gara in Campania .

