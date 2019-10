Hellas, lesione al bicipite per Bocchetti. Tempi di recupero non chiari

© foto di Dimitri Conti

Le visite a Salvatore Bocchetti non hanno restituito un quadro clinico particolarmente chiaro per il giocatore, che ha una lieve lesione muscolare ma di cui non si si conoscono ancora i tempi di recupero: "Hellas Verona FC comunica che le visite strumentali, cui si è sottoposto Salvatore Bocchetti nelle scorse ore, hanno evidenziato una lieve lesione al bicipite femorale della coscia destra. Non sono al momento quantificabili i tempi di recupero del 32enne difensore gialloblù".