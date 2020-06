Hellas Verona-Cagliari, i convocati di Zenga: out gli infortunati Nainggolan e Oliva

Per la sfida di domani sul campo dell'Hellas Verona, il tecnico Walter Zenga ha convocato 22 giocatori. Out lo squalificato Joao Pedro, gli infortunati Nainggolan e Oliva che continueranno a fare terapie ad Asseminello, così come Ragatzu che lavorerà per smaltire definitivamente i postumi della botta al ginocchio.

Questa la lista completa:

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen.

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Carboni, Walukiewicz.

Centrocampisti: Rog, Cigarini, Birsa, Nandez, Ionita, Lombardi, Ladinetti.

Attaccanti: Paloschi, Pereiro, Simeone.