Hellas Verona, lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale per Gunter: out col Milan

Tegola in casa Hellas Verona. Lesione muscolare per Koray Gunter, che non sarà a disposizione per la sfida contro il Milan di domenica sera. Questo il comunicato del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Koray Günter ha riportato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore".