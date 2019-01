© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presentandosi ai canali ufficiali del San Paolo, l'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus Hernanes ha ricordato anche il suo passato italiano, rivelando il più grande rimpianto della sua carriera: "Ho fatto una cosa della quale mi pento ancora oggi: giocare contro la Lazio, segnare un gol ed esultare con una capriola. Da quel momento, l'incanto si è interrotto". Il brasiliano si riferisce al 10 maggio 2015 quando, in un Lazio-Inter conclusosi 1-2, festeggiò la sua seconda rete contro i biancocelesti proprio con una capriola. Un gesto che in tanti a Roma non gli hanno mai perdonato.