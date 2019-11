© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

AS, sul proprio sito, ha pubblicato il video del secondo gol preso dal Milan contro la Lazio, imputando la colpa a Theo Hernandez, secondo loro non rientrato in tempo dalla fase offensiva per difendere. Il sito spagnolo ha titolato in questo modo: "In Italia si stanno stancando di Theo: l'errore che scopre la sua debolezza". Il difensore rossonero ha risposto su Twitter all'articolo di AS, sottolineando ironicamente: "Chi ha scritto questo articolo si è dimenticato di indossare gli occhiali?".