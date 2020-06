Black Lives Matter - La Roma come il Liverpool: tutti in ginocchio per George Floyd

La Roma come il Liverpool. Nel Black Out Tuesday in cui il mondo si schiera anche a livello social col movimento Black Lives Matter, a pochi giorni dalla morte di George Floyd a Minneapolis, anche i giallorossi hanno seguito l’esempio dei Reds. Prima dell'allenamento odierno, infatti, Fonseca e i suoi si sono infatti inginocchiati: un gesto fortemente simbolico, entrato nel mondo dello sport americano anni fa grazie a Colin Kaepernick e nei giorni scorsi “prestato” al calcio con l’esultanza di Marcus Thuram.

#ASRoma coach Paulo Fonseca and his players today took a knee before training in a show of support for #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSfOVlkKAx

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 2, 2020