Black Lives Matter - Ginocchio a terra dopo il gol: Marcus Thuram omaggia George Floyd

Ginocchio a terra e testa bassa. Così ha esultato Marcus Thuram, figlio di Lillian e oggi autore di una doppietta nella gara tra Borussia Moenchengladbach e Union Berlino. Una postura che ha un significato molto particolare: è uno dei simboli di Black Lives Matter, il movimento attivista internazionale per i diritti della comunità afroamericana, nato nel 2013 negli Stati Uniti, portato nel mondo dello sport anzitutto grazie alla (ex) star NFL Colin Kaepernick. E che in questi giorni è tornato di estrema attualità, a seguito delle proteste esplose sempre negli USA per la morte di George Floyd, avvenuta dopo essere stato tenuto a terra per oltre otto minuti dalle forze dell’ordine di Minneapolis. E che Thuram ha voluto ricordare così.

Powerful moment here at Borussia-Park as Marcus Thuram takes the knee after scoring.@borussia_en are now two nil up just before the break.

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 31, 2020