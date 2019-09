Quella di domenica tra SPAL e Lazio non sarà una sfida come le altre per Manuel Lazzari. L'esterno biancoceleste affronterà la sua ex squadra, per la prima volta. "Lazzari, un cuore diviso in due tra Lazio e Spal" scrive il Corriere di Roma nella sezione sportiva. Nell'estate del 2013 la SPAL non esisteva più, poi l'avvento di Colombarini e Mattioli, la fusione con la Giacomense e la rinascita degli estensi che deciso di puntare su quel terzino che faticava ad emergere. Sì, proprio Manuel Lazzari. Il resto è storia recente, con la lunga scalata verso la Serie A, grandi annata e tanti km sulla fascia. Domenica la sfida che non sarà mai come le altre per Lazzari.