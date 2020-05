CorSera - Ripresa degli allenamenti non deve far pensare a una ripartenza certa del campionato

vedi letture

Per le squadre di serie A, da oggi sarà possibile riprendere gli allenamenti individuali nei centri tecnici. L’accelerazione l’ha data il ministero dell’Interno, sulla spinta di alcuni governatori regionali che avevano già approvato una ripartenza allargata ai calciatori. Un via libera condizionato - sottolinea il Corriere della Sera - ma pur sempre un piccolo passo avanti. Ricominciare ad allenarsi singolarmente - si legge - non deve però far pensare a una ripresa certa del campionato. Alla prima tappa dovranno seguirne altre. Gli allenamenti collettivi o quanto meno a gruppi allargati il 18 maggio e poi, se possibile, riprendere a giocare a metà giugno. La strada è lunga e disseminata di timori, a dettare l’agenda è il coronavirus e il rischio di una risalita della curva dei contagi non si può escludere. Si riprende a correre con l’opzione della serrata definitiva, per nulla scongiurata.