Derby di Milano, Helveg tifa Milan: "Eriksen però è un campione"

Thomas Helveg, ex difensore danese, è tra i doppi ex del Derby di Milano tra Inter e Milano. La redazione di FcInterNews.it l'ha contattato in esclusiva: "Per il bene del calcio italiano se vincesse una squadra diversa dalla Juve sarebbe interessante, una scossa alla Serie A. Quindi tifo Milan, i rossoneri hanno davvero bisogno di un successo. E qualora i nerazzurri dovessero perdere il derby, non perderebbero mica il campionato. Ripeto: devono lottare sino in fondo per lo scudetto".

Che pensa di Eriksen?

"Christian è un campione. Però è diverso magari da quello che alcuni si possono immaginare. Non credo possa segnare 15 gol, pronti via. È quel tipo di giocatore che fa girare la squadra e può fare la differenza. Sulla sua importanza non si discute. Ma attenzione: è arrivato a metà stagione, ci vorrà del tempo perché entri alla perfezione nei meccanismi nerazzurri. Conte magari è stato quasi costretto a inserirlo fin da subito e non è facile. Io non ho dubbi sul suo valore, dobbiamo solo aspettare e vedere quando potrà dimostrare le sue capacità. Il suo acquisto è importante anche a livello significativo, è un segnale forte al campionato. Come dire: ‘Ci crediamo, vogliamo arrivare fino in fondo e vincere il campionato".