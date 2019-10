© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Claudio Omar Garcia, ex calciatore argentino soprannominato 'El Turco' e con un lungo passato al Racing Club, ha parlato a Fox Sport in termini entusiastici della crescita di Lautaro Martinez con l'Inter e, soprattutto, con la Seleccion: "Ha un potenziale incredibile. Per me sarà il futuro numero 9 del Barcellona e penso che nell'Argentina sarà ricordato al pari di Batistuta".