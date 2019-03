© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle leggende della musica alle leggende del calcio. Divertente siparietto inglese per Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo, che dopo la partita amarcord di Anfield (Liverpool Legens-Milan Glorie 3-2) si sono fatti immortalare sulle strisce pedonali di Liverpool ricordando la celebre foto dei Fab Four fuori dagli "EMI Studios" di Abbey Road a Londra. Questa l'immagine postata da Oddo su Instagram, col commento: "It's been a hard day's night. Beatles came back".