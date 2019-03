© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Ferrara sceglie la via dell'ironia per rispondere alle accuse infamanti di David Endt, team manager e responsabile della comunicazione dell'Ajax ai tempi della finale di Champions di Roma contro i bianconeri che ha avuto modo di dire "la Juventus era un po' dopata nel 1996". A Sportmediaset, Ferrara ha spiegato: "Vorrei sottolineare come forse proprio Endt ci aiutò tantissimo in quel successo. Pochi giorni prima della finale, a precisa domanda su chi avrebbe vinto la Champions, l'allenatore degli olandesi Van Gaal rispose 'non so chi vincerà la coppa ma so che quella coppa tornerà sul nostro aereo'. Bene - conclude Ferrara - anche il responsabile della comunicazione avrebbe dovuto sapere che quelle dichiarazioni ci fecero abbastanza incazzare".