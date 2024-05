Torino, Masina: "Buona prestazione, purtroppo gli episodi ci hanno dato un po' contro"

vedi letture

Dopo il pareggio contro il Bologna, il difensore granata Adam Masina ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Io penso che la squadra ha dimostrato di essere concentrata e matura. Purtroppo gli episodi ci hanno dato un po' contro. C'è da guardare la buona prestazione ma vogliamo di più perché con una prestazione così non si può andare a casa solo con un punto. Sappiamo del valore del Bologna, siamo stati bravi a non concedere molto. Volevamo i tre punti, non ce l'abbiamo fatta. Ora guardiamo avanti perché ci aspetta un'altra bella partita".

L'avevate preparata così la partita?

"Sapevamo della loro grande forze e del loro palleggio. Sono stati bravi anche i nostri attaccanti che hanno lavorato in copertura. Purtroppo la fortuna non ci sta assistendo, la palla non sta entrando e faremo di tutto per farla entrare la prossima".

Cosa colpisce della fase difensiva di Juric?

"E' sicuramente una preparazione alla partita che responsabilizza un po' tutti perché attaccanti che inseguono i difensori non si vedono molto nel calcio in generale. E' un lavoro che fanno per la squadra e il mister vuole questo. Nella fase offensiva magari non riusciamo a sostenerli come vorremmo ma troveremo una soluzione perché vogliamo fare una gran finale di campionato".

Il gruppo?

"Il gruppo è sano, professionisti tutti a disposizione del mister. E questo credo che sia il punto di partenza".

L'omaggio a Superga?

"Mi aspetto una grande commemorazione in onore ad uno squadrone che ha dominato in Italia e in giro per il mondo. Come è scritto sulle maglie, solo il fato li vinse. Bisogna andare là col cuore aperto e sarà emozionante".

La gara di Verona?

"Dobbiamo andare a Verona con la voglia di fare risultato. Vogliamo i tre punti ma non credo che il Verona ce li regalerà".