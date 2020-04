L'Equipe in verde in omaggio a Herbin, leggenda del Saint-Etienne morta a 81 anni

"L'epopea di una sfinge" titola L'Equipe che dedica oggi l'intera prima pagina a Robert Herbin, scomparso a 81 anni. In omaggio della "Sfinge", questo il suo soprannome per via dell'espressione imperturbabile, il nome della testata appare oggi in verde, colore del Saint-Etienne di cui è stato bandiera da calciatore e in seguito anche allenatore, vincendo 5 campionati francesi, 3 coppe di Francia e tre supercoppe francesi da calciatore. E da tecnico, alla guida sempre dei verts, ha portato la squadra a vincere altri 4 campionati e 3 coppe di Francia. Protagonista in quella che è stata all'epoca la squadra più forte del paese, Herbin aveva condotto l'ASSE anche alla finale di Coppa dei Campioni nel 1976.