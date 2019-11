"Casco blu" titola L'Equipe oggi in edicola, dopo il successo della Francia sulla Moldavia (2-1) in una partita di qualificazione a Euro 2020. I blues hanno ottenuto ieri la certezza matematica di partecipare alla fase finale. Decisivo Olivier Giroud, ritenuto ancora una volta indispensabile per la selezione di Deschamps.